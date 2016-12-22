«Одна из сложных проблем — это зависимость нашего топливно-энергетического комплекса от иностранных технологий и оборудования. Несмотря на решения, которые мы принимали в последние годы, по ряду позиций эта зависимость пока еще находится на критическом уровне. Эту ситуацию нужно менять», — заявил Медведев.

При этом председатель правительства призвал поддерживать российских производителей, «которые готовы предоставить конкурентные по цене и по качеству виды оборудования, виды сервиса, с помощью налоговых и финансовых инструментов стимулировать энергетические компании использовать преимущественно российскую продукцию и услуги».

Премьер также добавил, что российская энергостратегия должна быть сбалансированной и учитывать интересы всех участников рынка и бюджета. Медведев подчеркнул, что энергоемкость ВВП России выше, чем в развитых экономиках, а потенциал сокращения энергозатрат составляет около трети от текущего энергопотребления.

Кроме того, Медведев заявил, что топливно-энергетический комплекс обеспечивает более четверти валового внутреннего продукта (ВВП) России и половину поступлений в бюджет.

«В топливно-энергетическом комплексе более четверти валового внутреннего продукта и более половины федерального бюджета создается в ТЭК», — отметил он.

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