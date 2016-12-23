Хоккей. КХЛ. «Слован» — «Металлург» Мг

23 декабря 2016 года, 21-00 МСК

«Слован»

В таблице запада «Слован» пока на 11 месте, отстает команда Милоша Ржиги от первой восьмерик на 8 очков, но первые игры после паузы на Кубок Первого канала показали, что сдаваться словацкие «орлы» не намерены. Одержаны две победы подряд, для начала был бит «Салават Юлаев» (4:1), а следом на «Словнафт-Арене» не устоял и «Трактор» (1:0). Еще одна хорошая новость – клуб нашел нового спонсора в виде «дочки» «Газпрома» — немецкой Wingas, что позволило решить все финансовые проблемы и погасить задолженность перед игроками.

«Металлург»

«Магнитка» после десяти дней перерыва смотрелась тяжело и свой поединок с « Медвешчаком» провалила. Счет 6:3 говорит сам за себя, удался команде Ильи Воробьева только второй период, выигранный 2:1. Эта осечка позволила преследователям из «Авангарда» приблизиться к «лисам» на расстояние трех очков, но у «Металлурга» есть игра в запасе. Магнитогорск в таблице по-прежнему первый, но в гостях не всегда выглядит по-чемпионски. Набрано за 19 выездов 27 очков (8-0-3-8) при разнице 54:25, очки терялись в 3 из 4 недавних гостевых матчей.

Прогноз

Финансовые новости должны добавить словакам и игровой уверенности, все-таки состав у Ржиги вполне боеспособный. Матчи с «Салаватом» и Трактором« показали, что списывать "Слован" рано, да и "Магнитка" смотрелась в Загребе очень тяжело, чтобы отдавать команде Воробьева безоговорочное преимущество. На наш взгляд дать бой лидеру Востока словацкие "орлы" явно попробуют, пропускает "Металлург" в последнее время много, считаем, что как минимум два раза забросит "лисам" и "Слован".

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Слован – 4,14

Ничья – 4,40

Металлург — 1,77

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