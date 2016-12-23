Португалия. Лига Португезе. 15-й тур. Белененсиш – Спортинг

23 декабря 2016, 00:00 МСК

«Белененсиш»

«Белененсиш» в нынешнем сезоне показал себя довольно неуступчивым коллективом в родных стенах. За шесть домашних матчей лиссабонцы побеждали всего дважды. Удалось обыграть «Насьональ» 2:1 и «Маритиму» 1:0. Правда, и проигрывала команда Кима Машаду на родном «Ду Рештелу» всего однажды – «Бенфике» 0:2. Об неуступчивости «Белененсиша» говорит и тот факт, что не так давно здесь потерял очки «Порту» сыграв вничью 0:0.

«Спортинг»

«Спортинг» в последних турах проиграл главным конкурентам за место в верхней части турнирной таблице. И если поражение от «Бенфики» в гостях не стало таким уж неожиданным, то 0:1 дома от «Браги» выглядит немного сенсационно. Эти две неудачи опустили «бело-зеленых» на четвертое место в турнирной таблице, увеличив расстояние до зоны Лиги Чемпионов до пяти очков.

Прогноз

Надо сказать, что «Спортинг» не является в нынешнем сезоне такой уж грозной силой в гостях. Команда выиграла всего дважды из шести матчей. Причем оба раза со счетом 1:0 были обыграны далеко не самые сильные команды «Пасуш-Феррейра» и «Боавишта». В тоже время «Белененсиш» дома пропускает немного. В шести матчах – четыре гола, причем два из них от «Бенфики». «Спортинг» же забивал больше одного раза в гостях только «Гимараешу» 3:3, а в целом удалось отличиться на выезде семь раз за шесть матчей. Вряд ли «Спортинг» сможет забить много «Белененсишу», если вообще еще выиграет матч.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Белененсиш — 9,00

Ничья — 4,44

Спортинг — 1,43

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