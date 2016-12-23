Италия. Суперкубок. «Ювентус» — «Милан»

23 декабря 2016 года, 19-30 МСК

«Ювентус»

Туринцы подходят к сражению за Суперкубок в отличном настроении — в последнем туре команда Массимилиано Аллегри смогла обыграть «Рому» и оторвалась теперь в чемпионской гонке на семь очков. С начала сезона туринцы проигрывали трижды, помимо недавнего провала в Генуе с местным «Дженоа» (1:3), были проигрыши обоим миланским клубам. «Интер» обыграл «синьору» 2:1, «Милан» довольствовался минимальной победой благодаря голу Локателли. Примечательно, что в чемпионате «Юве» еще ни разу не играл вничью, оборона клуба самая сильная в Серии А, атака уступает только «Наполи».

«Милан»

Миланцы в последнее время стабильных результатов не показывают, за пять крайних туров россонери смогли победить только «Эмполи» (4:1) и «Кротоне» (2:1). Поделить очки пришлось с «Интером» (2:2) и «Аталантой» (0:0), проигрыш случился в поединке против «Ромы» (0:1). В таблице команда Винченцо Монтеллы опустилась на пятое место, но серьезно проигрывает только «Ювентусу», до второй строчки не хватает всего одного очка.

Прогноз

То, что поединок пройдет на ней тральной территории лишает команд поддержки своих болельщиков и добавляет определенного колорита. На наш взгляд фаворит в этой паре очевиден и трудно не согласиться с букмекерами , которые свои предпочтения отдают «Ювентусу». «Милан» конечно, по сравнению с прошлыми сезонами прибавил, но все равно до уровня «Ювентуса» пока не дотягивает, стабильность, вот чего не достает подопечным Монтеллы. За шесть последних очных игр туринцы побеждали четыре раза, скорее всего не оставит шансов команда Аллегри своему сопернику и сейчас.

Коэффициенты БК Леон:

Ювентус – 1,69

Ничья – 3,87

Милан – 6,14

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