Девять небоскребов планируется построить на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити» к 2018 году. Об этом 22 декабря сообщил портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на президента компании ПАО «Сити» Алексея Гаврилова.



«Всего здесь будет 22 здания общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости. На сегодняшний день 13 из них введено - это около 2,5 миллионов «квадратов», - рассказал Алексей Гаврилов.



По его словам, построены небоскребы «Око», «Эволюция», «Башня 2000», «Башня на набережной», «Евразия», башня «Запад» делового комплекса «Федерация», «Город Столиц», «Меркурий».



Помимо этого, введены деловой комплекс «Империя» и бизнес-центр «Северная Башня», мост «Багратион», гостиница «Новотель» и торгово-развлекательный комплекс «Афимолл-Сити».



«Остальные объекты находятся на разных этапах строительства. Заканчивается строительство комплекса «IQ- квартал». Это тоже два здания. Одно сдадим в этом году, второе - в 2017-м. В следующем году завершится и строительство Башни «Федерация. Восток», - добавил Алексей Гаврилов.



Президент компании ПАО «Сити» отметил, что на территории делового центра возводят также четыре многофункциональных комплекса, конгресс-центр, парковочный комплекс и киноконцертный зал.

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