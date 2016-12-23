Уникальный проект «Музыка в метро», созданный Московским метрополитеном совместно с Департаментом транспорта, набирает обороты. В новом 2017 году количество площадок для выступления музыкантов будет увеличено до 15, а список аккредитованных исполнителей существенно расширится.

В связи с этим 20 декабря стартовал конкурс, в результате которого профессиональное жюри отберёт порядка двухсот новых музыкальных коллективов и индивидуальных исполнителей. В рамках первого этапа необходимо оставить заявку на сайте music.mosmetro.ru. После предварительного рассмотрения кандидатов будут отобраны счастливчики, которые смогут выступить перед жюри вживую. Лучшие из лучших получат аккредитацию на право выступления на площадках проекта «Музыка в метро» сроком на 1 год. Проведением онлайн отбора и прослушивания метрополитен займётся совместно с Московским продюсерском центром департамента культуры Москвы.

Напомним, что ранее в системе электронных референдумов «Активных гражданин» был проведён опрос, показавший, что 74% москвичей поддерживают дальнейшее развитие проекта.

Пилотный проект «Музыка в метро» стартовал в Московском метрополитене 25 мая 2016 года. За время работы проекта состоялось более 1,2 тысячи выступлений разных жанров. «Музыка в метро» – это первый в истории страны проект подобного рода, получивший настолько масштабное развитие. Он стал долгожданным событием для многих городских музыкантов, которые теперь могут официально давать концерты на специально организованных площадках. Для большинства исполнителей такие выступления – это отличный шанс заявить о себе и своей музыке, получить поддержку среди пассажиров.

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