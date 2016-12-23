Происшествия

Выходец из Туниса Анис Амри попал в объектив уличных видеокамер спустя несколько часов после совершения теракта.

На кадрах 24-летний исламист находится у одного из мусульманских молельных домов, в котором ранее полиция провела обыски.

Кроме того, правоохранительные органы сняли на камеру Амри в этом же месте 14 и 15 декабря.

В полиции пока не комментируют данную информацию. Молельный дом в Моабите находился под наблюдением, поскольку считался местом встреч потенциально опасных исламистов.

Вечером 19 декабря в Берлине грузовик въехал в толпу, 12 человек погибли и около 50 пострадали.

Грузовик раздавил один из киосков рождественской ярмарки, которая находилась в центре города возле зоопарка. По словам очевидцев, это был тяжеловоз, он проехал по территории с торговыми рядами 50 метров.

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