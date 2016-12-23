Происшествия

Авария между грузовым поездом и легковым автомобилем произошла около станции МЦК Дубровка

Легковой автомобиль протаранил ограждение ­пути на станции МЦК Дубро­вка в ночь на пятницу. Машина выкатилась на пути и столкнулась с грузовым поездом.

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