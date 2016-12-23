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Происшествия
Авария между грузовым поездом и легковым автомобилем произошла около станции МЦК Дубровка
Легковой автомобиль протаранил ограждение пути на станции МЦК Дубровка в ночь на пятницу. Машина выкатилась на пути и столкнулась с грузовым поездом."
Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В аварии никто не пострадал.
Случившееся не повлияло на работу Московского центрального кольца.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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