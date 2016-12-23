«Традиционно тема номер один — это наша внутрироссийская жизнь. Наша экономика, социальная сфера. Очень важно, какая оценка состоянию нашей экономики будет дана со стороны президента. Я не сомневаюсь, что на этот счет будет много вопросов», — сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кроме того, по мнению Пескова, интерес журналистов может вызвать позиция российского лидера по прошедшим выборам президента США и российско-американским отношениям в целом. Пресс-секретарь отметил, что на пресс-конференцию Путина аккредитовалось много американских журналистов.

Он также сообщил, что к подготовке большой пресс-конференции Путина были привлечены все министерства и ведомства.

Добавим, что встреча с журналистами должна была состояться накануне, однако была перенесена на день в связи с похоронами посла РФ в Турции Андрея Карлова, застреленного 19 ноября в Анкаре — Путин принял участие в траурных мероприятиях в Москве.

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