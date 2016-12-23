Будем здоровы
Судьба и пчёлы
Мой отец рассказал мне историю про моего прадеда. Дело было в конце 19 века, в Пермской Губернии."
Однажды, во время сенокоса, прадед прилег отдохнуть на
телегу, подставив спину солнцу. И тут, откуда не возьмись, прилетел пчелиный
рой и сел прадеду прямо на голую спину. Прадед не растерялся, а велел жене
взять мешок и сгрести в него рой. С этого роя пошла у моего прадеда пасека.
Каждое лето после качки мёда прадед накрывал во дворе стол с самоваром, и
угощал всех заходивших во двор односельчан чаем со свежим мёдом. Говорят, та
пасека до сих пор существует у наших родственников на Урале.
Быть пчеловодом непросто, но очень интересно. Особенно если это дело всей семьи, и каждый чувствует поддержку близких. Семейная пчелоферма «Природа мёда» приглашает отведать продукты пчеловодства, задать вопросы про пчел и их содержание. Наш сайт: prirodameda.ru, тел. 8 919 670 3605
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