Говоря о ВВП страны, Путин отметил прошлогодний спад в 3,7%, добавив, что в этом году этот показатель неоднократно корректировался в течение года, и скорее всего будет уменьшен еще на 0,5-0,6%.

«Инфляция в прошлом году была высокой, связано это было в том числе и с импортозамещением в сельском хозяйстве, но в этом году инфляция буде смотреться совершенно иначе», — сказал президент.

Он вспомнил, что рекондно низкий уровень инфляции был зафиксирован в 2011 году. «В этом году точно будет меньше 6%, скорее всего в районе 5,5%. Это рекордно низкий уровень инфляции», — сказал Путин.

«Дефицит бюджета в этом году будет чуть повыше, чем в прошлом году», — добавил Путин, отметив, что сохраняется положительный баланс внешней торговли.

«Мы сократили наши резервы, но ФНБ остался неизменным», — отметил он, заметив, что радует и снижение оттока капитала.

Вместе с тем, отметил он и проблемную сторону. «Нам нужно обеспечить рост экономики и промпроизводства. У нас упали реальные доходы населения, что ведет к снижению потребительского спроса и в конечном итоге отражается на инвестициях. Но за последние месяцы наблюдаем рост заработной платы в реальном секторе экономики, что вселяет уверенность, что движение будет положительным», — резюмировал Путин.

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