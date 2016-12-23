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Московская жизнь
«Тройка» - любимая карта 70% москвичей-пассажиров
Более 70% пассажиров наземного транспорта Москвы пользуются картой «Тройка»"
Более 70% пассажиров наземного транспорта Москвы пользуются
картой «Тройка». Об этом 23 декабря сообщила заместитель руководителя
столичного Департамента транспорта Алина Бисембаева.
«В общей сложности у нас на транспорте в метрополитене при помощи карты «Тройка» осуществляют поездки около 60% пользователей, в наземном транспорте около 70%», - сказала Алина Бисембаева.
Она также отметила, что для удобства пассажиров сеть точек прямого и удаленного пополнения карты постоянно расширяются.
«Чтобы пополнить карту «Тройка» сегодня в Москве доступно более 55 тыс. таких точек», - заключила Алина Бисембаева.
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