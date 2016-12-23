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Московская жизнь

ТПУ «Лухмановская» будет сопряжен теперь с автовокзалом

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

ТПУ «Лухмановская» будет сопряжен теперь с автовокзалом

Информационный Центр Правительства Москвы 23 декабря 2016г., 15:09

Автовокзал построят на базе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Лухмановская».

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По слова Альберта Суниева, ТПУ будет связан с одноименной станцией строящейся Кожуховской линии метро.

«В составе транспортно-пересадочного узла также появятся офисы, многофункциональный комплекс и гостиница», - сказал Альберт Суниев.

Он отметил, что ТПУ «Лухмановская» включает строительство перехватывающего паркинга на 1000 машин и парковки в составе многофункционального комплекса на 2000 машин.

«Технологическая часть транспортно-пересадочного узла будет готова к моменту запуска станции метро в 2018 года. Строительство коммерческих объектов завершится после 2020 года», - уточнил Альберт Суниев.

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