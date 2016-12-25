Дорогие читатели! Вот и прошёл ещё один год – год для многих непростой и неоднозначный. В уходящем году весёлая обезьяна с неизменной ухмылкой бросала нам вызов: то здесь сорвёт планы, то в другом направлении, наоборот, даст зелёный свет новым возможностям. Как бы то ни было, а каждый год, который мы прожили достойно, делает нас лучше. Что готовит нам огненный петух – можно только гадать. Но никакие невзгоды не страшны, если с нами – наши близкие, наша семья и наш личный внутренний стержень.



Пока есть наши родные и пока есть мы сами – все хорошо! И ещё – это здорово, что в нашей жизни есть нечто неизменное, что становится неким позитивным фоном к череде дней – уютная кофейня за углом дома, ежедневное приветствие соседа, свежий номер любимой газеты... Именно вы, дорогие наши читатели – главный и самый ценный эксклюзив редакции «Москвы Инфо». Мы стараемся сделать каждый номер нашей газеты интересным, чтобы вы имели возможность хотя бы раз в неделю – совершенно бесплатно – провести часок-другой за приятным чтением. Спасибо вам, дорогие читатели, за то, что вы у нас есть. Вместе нам никогда не будет скучно, ведь правда? Желаем вам в наступающем году радости, улыбок, уютных семейных вечеров и теплого ветра перемен! С Новым годом!

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов