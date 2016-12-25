В первую неделю 2017 года проект «Гуляем по Москве» подарит горожанам и гостям столицы около 40 маршрутов! Среди них – несколько премьер, посвященных рождественской Москве. Участников ждут рассказы про шампанское и оливье, про исконно московские забавы: как трактирщики ходили «под ёлку», а городские гуляки становились «офонаревшими». Что не могла себе позволить приличная девушка на катках и почему живых медведей выводили на Лубянку?

2 января состоится презентация маршрута «Рождественские забавы: от Пушкина до Маяковского».

Экскурсия поможет окунуться в праздничную атмосферу ушедшей России, участники услышат, как умели гулять на широкую ногу аристократы и красиво разоряться московские миллионщики, как в лютый мороз пили «лестницей» и пили «по-волчьи».



О новогодних традициях, правда, уже советской эпохи, будут рассказывать на прогулке «Неизвестная Шаболовка». Именно здесь впервые в 1962 году состоялась запись передачи «Голубой Огонёк на Шаболовке».

Сразу несколько маршрутов пройдут по центральным улицам и площадям, украшенным в этом году с особым смыслом. Так, запланированы экскурсии по Тверской, на которой каждый вечер зажигаются бокалы шампанского.

И это не случайно! Именно здесь, в доме Генерал-губернатора впервые горожане и попробовали этот игристый напиток. В 1814 году

офицеры-победители привезли его из Парижа. Особое вино так полюбилось москвичам, что вошло в привычку – каждый праздник

поднимать бокалы шампанского.

Окунуться в эпоху хрустящих булок и горячего сбитня можно будет на прогулках по Варварке, Никольской, Камергерскому переулку,

Кузнецкому мосту и Мясницкой.

На маршруте «Стрельцы, ордынцы и купцы» гиды расскажут о самом любимом чудотворце – святом Николае. Именно этот образ трансформировался в почти сказочного Деда Мороза. Услышим, как Николай подкинул деньги бедной семье, а кошелёк застрял в чулочке, который сушился у камина. С тех пор дети в некоторых странах ищут подарки на Новый год в красных носочках.

Кроме пешеходных прогулок запланированы и автобусные экскурсии.

6 и 7 января пройдет экскурсия «Новогодние Огни. Путешествие, где исполняются желания». Она будет проходить только с наступлением сумерек, когда столица одевает свою праздничную белую шубку и достает яркое ожерелье – гирлянду из тысячи разноцветных огоньков. Участники окунуться в мир волшебства и познакомятся с пышной и яркой новогодней Первопрестольной.

Специально к Рождеству, 5 января, состоится поездка в Переславль-Залесский. Представьте:русские тройки, заснеженные деревья, чистый снег и Плещеево озеро, которое замерзая превращается в «Край земли»! Этот город, как и Москва, был основан Юрием Долгоруким. Там тоже своя Красная площадь, 5 монастырей и более 20 музеев, самые интересные из которых включены в программу.

«В нашей истории были разные времена. Москвичи даже помнят период, когда строго запрещали наряжать ёлки и отмечать Новый год с Рождеством. В этом году столица нарядна как никогда, и мы приглашаем москвичей и всех гостей столицы прогуляться по уютным переулкам и с пользой провести рождественские каникулы», – отметил организатор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов.

Полная программа прогулок уже опубликована на сайте «Гуляем по Москве» www.moscowwalking.ru.

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