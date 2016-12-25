Теперь по дороге на работу, учебу или просто по делам видеоконсультант поможет оформить материнский капитал, парковочное разрешение для многодетных семей, единовременное пособие по беременности, социальную карту для иностранных студентов, встать на учет для получения путевки на санаторно-курортное лечение, запросить документы технического учета и многое другое.

Что особенно удобно для москвичей, спешащих на работу или с работы, в виртуальном офисе всего за несколько минут можно сделать перерасчет платежей за ЖКУ. Для этого понадобится всего лишь паспорт и заявление, которое можно заполнить прямо на месте. Здесь же можно получить информацию жилищного учета.

Также видеоконсультант поможет оформить заявление о вступлении в брак, узнать информацию об административных правонарушениях в сфере дорожного движения, исполнительных производствах по линии судебных приставов, заказать справку об отсутствии судимости, выписку из государственного кадастра недвижимости и ЕГРП, отказаться от радиоточки. Готовые документы можно забрать в любом удобном центре госуслуг.

Кабина виртуального обслуживания работает на входе на станцию «Балтийская» со стороны ул.Адмирала Макарова ежедневно без выходных с 8.00 до 20.00.

Полный перечень услуг, которые предоставляются в кабине, размещен на сайте www.md.mos.ru.

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