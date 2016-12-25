«Москва Инфо» продолжает обзор самых интересных новогодних шоу столицы.

Волшебные краски Поднебесной

Гастроли китайского акробатического цирка

Где? Гостиный двор

Акробатическое представление китайского цирка Jinan Acrobatic Troupe. Древнее акробатическое искусство Востока,поражающие воображение трюки буквально за гранью человеческих возможностей.

Школа Дедушки Мороза

Где? Галерея А. Шилова

Доброе новогоднее музыкальное представление,которое пройдет в утонченном антураж старинного московского особняка.

Включает мастер-класс и игровую программу.

Кот в сапогах

Ёлка в Колонном зале Дома союзов

Где? Дом Союзов

В Доме Союзов – торжественная новогодняя атмосфера. Ну а главный герой новогоднего представления Кот в Сапогах – он, наоборот, веселый и озорной парень, который мягкой лапкой уведет вас в увлекательную новогоднюю сказку.

Чиполлино

Где? Содружество актеров Таганки

Устами мальчика-луковки Чиполлино спектакль отвечает на злободневный детский вопрос: «Что такое справедливость?». Удастся ли отважному маленькому герою примирить между собой два враждующих мира: богатый графский замок и бедные кварталы простолюдинов?



Актёры Таганки находят собственное решение, трактуя произведение Джанни Родари весьма неоднозначно.

«Однажды в царстве-государстве»

Где? Театр ГИТИС

Невероятные приключения красивой, но не очень доброй Царицы в веселой новогодней сказке для детей.

Праздничные игротеки в музее

С 4 по 8 января с 12: 00 до 18:00 в Музее современной истории России пройдут праздничные игротеки для детей и их родителей.



Музей приглашает всех попробовать свои силы в настольных играх.

Стратегическое мышление,дипломатия – важные навыки, осваиваемые в игре, а знакомства и новое хобби – отличное начало Нового Года!

Каждый участник получит в подарок настольную игру.

Информация: (495) 699-67-24; (926) 262-24-16

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов