Скоро наступит веселый, долгожданный, яркий и любимый всеми праздник. 1 января громко прокукарекает Огненный Петух и возвестит о наступлении нового 2017 года. Каждая семья встречает это событие по-своему, но предпраздничные хлопоты приятны и доставляют много радости всем. А что советуют астрологи? Как правильно подготовиться к празднику, чтобы Петух был благосклонен к нам, чтобы счастье, удача и успех сопутствовали весь год?

Петух — символ всего нового, неизведанного, он обещает перемены в жизни. Нужно приложить все усилия, чтобы эти перемены были к лучшему.

Украшения для лесной гостьи

Наряжать елку следует в цветовой палитре Огненного Петуха с легким металлическим блеском. Игрушки лучше всего выбрать в стиле кантри, ведь петух — это птица сельская. В 2017-м преобладают натуральность и естественность. На елке великолепно смотрятся:



– тканевые банты, шишки;

– колокольчики, игрушки из картона, бумаги;

– пряники, конфеты, мандаринки, яблочки.

Мишуры и блеска должно быть не очень много – только для новогоднего настроения.





Красивые перья, золотого цвета гребешки, гирлянды ярких огоньков, фигурки задиристых петухов — все, на что способна фантазия, будет кстати. Многое можно сделать собственноручно.

Где встречаем новогодний праздник?

Новый год всегда стремятся встречать в домашнем кругу своей семьи и близких друзей, которые дороги и любимы. В год Петуха это особенно актуально: он дорожит семьей, заботится о своих курочках во дворе, о потомстве. Хозяин года помогает укрепить семейные и дружеские узы, восстановить гармонию взаимоотношений.

Если семья решила отдать предпочтение активной встрече Нового года, например, на трассах снежных гор, это тоже правильно.

Главное, что все будут вместе. Горнолыжные базы отдыха создадут все удобства для катания по спускам, предложат множество развлечений, подготовят веселые шоу и новогодние программы. Это замечательный вариант активного зимнего семейного отдыха.

Какой наряд выбираем?

На праздновании Нового года в одежде приветствуются преобладающие расцветки Огненного Петуха:

– красный;

– оранжевый, желтый, коралловый;

– все оттенки от розового до бордового.

В выборе стиля женщинам предоставляется полная свобода, главное – выглядеть женственной. К яркому платью украшений не должно быть много.



Мужчины должны выглядеть элегантно. Небольшие вольности в одежде или аксессуарах допустимы, если они подчеркивают мужской характер.

Праздничное угощение

К новогоднему столу, кроме традиционных салатов, рекомендуются мясные (но не из птицы!) и рыбные блюда. Их надо поставить рядом, что принесет удачу в бизнесе и увеличение доходов. Петушок не любит блюд из полуфабрикатов и магазинной кулинарии, ему нравится простая без изысков еда из натуральных качественных продуктов, приготовленная дома. Причем блюда должны быть аппетитно декорированы.

Он сладкоежка, на десерт нужно приготовить что-нибудь особенно вкусное. Фрукты на столе обязательны — благополучие и деньги будут обеспечены.

Уместны свечи в красивых подсвечниках, скатерть и салфетки, маленькие сувениры для гостей в красных тонах.

Всем счастливого Нового года!

В чем встречать новый год?

Не за горами новогодняя ночь,она будет как всегда непредсказуема и волшебна.Остается совсем немного времени чтобы создать свой новогодний образ – выбрать новогодний наряд, подобрать аксессуары и прическу.

2017 год – это год огненного петуха, данный символ нового года несет собой яркость и неординарность.В новогоднюю ночь 2017 вы должны быть шикарны и неотразимы, поэтому готовьтесь к встрече Нового года заранее.

В тренде будут перья и натуральные ткани, сюда отнесем бархат, атлас, можно шелк.



Платья из таких тканей будут смотреться роскошно и помогут вам притянуть материальное благополучие в 2017 году.





Огненный петух любит внимание, по этой причине платье можно смело выбирать с откровенным вырезом, либо открытыми плечами. Петух любит все блестящее и дорогое, это могут быть ремни или вышивка, броши с камнями и, обязательно, перья.



В новогоднем макияже постарайтесь отразить чувственность и в тоже время страсть. Яркий макияж понравится огненному петуху. Платье можно выбирать в алых тонах, золотых, коричневых и коралловых. Для женщин веселых и жизнерадостных отлично подойдет ярко-желтый цвет, тем более, что Петух любит этот цвет. Стильно и роскошно в новогоднюю ночь будете выглядеть в оранжевом наряде.

Отличным новогодним аксессуаром станет сумка со стразами, украшенная камнями, обрамленная блестками.

Интерьер для огненного петуха

Как украсить дом к новогодней ночи?

Новогодние приготовления всегда доставляют массу радостных эмоций. Ведь так приятно выбирать праздничную атрибутику, подарки для близких, продумывать меню, вечерний наряд. Немаловажно украсить правильно и со вкусом жилище, тогда не только ваша семья будете наслаждаться прекрасной атмосферой, но и друзья, заглянувшие к вам на огонек.

Приближающийся год 2017 пройдет под символом Красного Огненного Петуха. Подбирайте новогодний декор в ярких,сверкающих оттенках – это непременно придется по вкусу пестрому петуху. Используйте в оформление интерьера нестандартные тона, такие как пурпурный, изумрудный, терракотовый, желтый, песочный.



Вы можете довериться своему полету фантазии и украсить жилище, так как захочется. Однако прислушайтесь к нескольким советам наших предков и тогда покровитель праздника красавец-петух принесет вам счастье и удачу на весь грядущий год.

1. Украшения должны приковывать взгляд своим блеском и обилием. Выбирайте много светящихся гирлянд и новогодних игрушек с яркими рисунками.

2. Окна украсьте кружевными снежинками разных форм серебристого и золотого оттенков. Интересным решением станет декорирование потолка шарами.

3. Петух – птица, обитающая в деревенской местности, она любит тепло и уют. Накройте мебель мягкими накидками с народным орнаментом, а стол застелите пестрой скатертью.

Сделайте красивую сервировку используя деревянную посуду, ажурные салфетки и другие декоративные элементы.



4. Атрибутика ручной работы никого не оставит равнодушным. Сделайте блестящие шары из фетра или из ниток, пушистые помпоны, звездочки, подарочные мешочки и т. д.

Украсьте пайетками, бусинами, ленточками, распылите на них блестки.



5. На самое видное место поставьте статуэтку петуха. Расставьте большие свечи, ведь стихия покровителя 2017 года – огонь.



Избегайте фигурок хищников и однотонные оттенки. Не перестарайтесь с декорированием интерьера, выбранные цвета должны гармонировать между собой, радовать глаз и дарить приятные эмоции.

Что год грядущий нам готовит

Известный астролог Павел Глоба составил зодиакальный гороскоп, ознакомившись с которым, вы узнаете, в какие периоды вам нужно быть осторожными, а когда можно расслабиться и плыть по течению…

Овнам рекомендуется быть особенно внимательными к своим партнерам, так как семейные отношения могут зайти в тупик.



Следует помнить, что потерять всегда легко, а вот воссоединить союз непросто… Направляйте свою энергию на создание домашнего уюта и на обустройство квартиры. Что касается работы, то нужно хорошенько постараться, чтобы заработать приличную сумму денег. Руководство может заметить вас как отличного работника. Со здоровьем особых проблем не будет, если вы будете высыпаться и хорошо питаться. Основное правило 2017-го года для вас – обращайте внимание на детали и не забывайте отдыхать.

Тельцы должны сделать все возможное для того, чтобы возобновить семейные отношения.

Если же вы еще не встретили свою судьбу, то знайте – она где-то неподалеку. Самое подходящее время для судьбоносного знакомства – октябрь. На работе не предвидится никаких серьезных изменений. Не занимайте деньги, ведь отдать долг будет непросто. Не экономьте на отпуске, так как работы в этом году будет много, старайтесь не переутомляться сильно. Помните, что без позитивного настроения у вас ничего не получится!

У Близнецов возможно пополнение в семье. Проводите больше времени со второй половинкой, ходите в театры, гуляйте.



На работе вас будут проверять «на прочность», так что постарайтесь выдержать проверку с достоинством. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, то не отмахивайтесь от них, обязательно посетите доктора. Не теряйте надежды на светлое будущее.

Многие Раки в 2017 году получат предложение руки и сердца. Отказываться от него не стоит.



На работе Ракам также могут поступать интересные предложения – не упустите свой шанс продвинуться по карьерной лестнице. Своевременно ходите на медицинские осмотры, чтобы предотвратить возможные заболевания. В этом году вы должны найти время и

на себя, и на семью, и на работу, а Звезды вам в этом помогут.

Львам нужно будет ответственно отнестись к изменениям, хоть они и будут хорошими.

Многие встретят любовь, а у кого-то родятся детки. Не упустите возможность для значительного увеличения доходов. Если вам предложат новую работу, то смело принимайте предложение. Возможны проблемы с позвоночником и зубами. Посетите специалистов. Но для успеха у вас в этом году будет абсолютно все, главное – не упустить и не пропустить свой шанс.

Девам предстоит переоценка многих ценностей, также они могут столкнуться с непониманием в семье.

Все это временно, во второй половине года жизнь наладится. Для работы год будет продуктивным. Возможно повышение. Со здоровьем также все в норме. Павел Глоба настоятельно советует Девам освоить новое дело.

Для Весов 2017 год может стать одним из самых счастливых. В семье все будет гладко, но если возникнет непонимание, то решайте все на месте, не откладывайте проблемы. Вы должны уступать во всех спорных вопросах, которые касаются семьи и быта. На работе все будет зависеть только от вашего профессионализма. Иными словами, если вы соответствуете занимаемой должности, то можете достичь небывалых высот. Со здоровьем все в порядке, но будьте осторожны с выбором продуктов, так как есть риск отравлений. Приобретайте новые знания, развивайтесь.

Полученные навыки обязательно пригодятся вам в будущем.



Скорпионы должны быть готовы к существенным переменам. В личной жизни все сложится неплохо. Если вы встретите свою половинку, то отношения будут складываться стремительно. Штамп в паспорте появится очень быстро.

Чтобы заработать много денег, придется очень постараться. Во второй половине года доходы вырастут. Будьте осторожны с электрическими приборами.



Ведите активный образ жизни – и все получится.

Для Стрельцов этот год будет прекрасным. Главное – не попадите под чужое влияние. В работе, как и в семье, все пойдет ровно. Решить сложные для вас вопросы помогут друзья. Возможны проблемы со спиной. Девиз, которого вы должны придерживаться: добиваться всего нужно только своими силами.

Козерогам категорически не рекомендуется перенапрягаться физически, чтобы не подорвать здоровье. Это касается и молодых людей. Займитесь общим делом со второй половинкой, выберите общее хобби.

Если вы старательно работаете, то обязательно получите хорошую премию к концу года, а если будете лениться, то, возможно, начальство предложит вам сменить работу.

Для Водолеев год будет ярким и счастливым. Если вы долго состоите в отношениях, то любовь заиграет новыми красками, а если вы с партнером вместе недавно, то надумаете перевести отношения в новый статус. В профессиональной сфере вас ждет успех. Вас ждут путешествия и командировки. Здоровье вас не подведет. Так как вас будет везти, могут появиться завистники. Держитесь с ними отстраненно, ни в коем случае не ссорьтесь, чтобы не подлить масса в огонь. В этом случае они не причинят вам зла.



Год будет неплохим и для Рыб. Если вы ищете настоящую любовь, то к лету вы ее встретите. Если пара сложится, то будет и гармония, и нежность. На работе могут возникать сложности, но помните о том, что они только закаляют. Если вы находитесь в поиске работы, то в первую очередь обращайте внимание не на вакансии в объявлениях, а звоните друзьям и знакомым.

Всегда любите себя!

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