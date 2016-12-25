— Арина, почему вы решили окунуться в мужской мир на съемках «Аринологии»?



— Мне c детства хотелось быть наравне с мальчишками. Вместо кукол я играла в войнушку. Мне казалось, что девчачьи игры не такие подвижные, как у мальчишек, да и девочки не умеют так дружить, как мальчики. К тому же у меня есть старший брат Артем. И я все детство просилась играть с ним. Он меня даже взял в футбольную команду — мы гоняли мяч во дворе.



— Колени все детство были в зеленке?



— Да, коленки были разбиты.



Но это меня не останавливало. До последнего я старалась бежать за мячом что есть сил.



— До этого вы уже работали в медиа?



— Да, я работала в газете и на телеканале «Комсомольская правда». Пробовала себя и на радио. И несмотря на то, что «Т24»



— мужской канал и в ведущие искали мужчин, я отправила резюме. Почему нет? Чем я хуже? И я прошла кастинг.



— Расскажите об «Аринологии». В чем идея программы?



— Я ставлю себя на место мужчин: испытываю мужские профессии, погружаюсь с головой в их хобби. Осмысливаю, почему им это нравится, какие ощущения они испытывают. То есть на мужской мир я смотрю c женской стороны. Я в их мире гость, у меня

нет задачи ставить рекорды.



— То есть в этом шоу вы не Лара Крофт, не Зена — королева воинов?



— У нас не было задачи сделать из меня супервумен. Я не бросаю вызов мужчинам, а, наоборот, прислушиваюсь к ним. И, видя мой искренний интерес, они увлеченно рассказывают и показывают, как устроен их мир.



— Кузнецы не смеялись, когда узнали, что девушка будет ковать?



— Нет, они были со мной очень терпеливы и радушно впустили меня в свой закрытый мир. Им было приятно рассказать о том, что они умеют. Хотя, если у меня что-то не получалось, могли пожурить, поругать.



В каждой серии «Аринологии» я старалась найти ответ на вопрос: какие они — современные мужчины? Какие работы они выбирают? Какие увлечения им по душе?



— И каковы результаты «исследования»? Какие они — современные мужчины?



—Те, кого я встречала на съемках, — мужчины с большой буквы. Профессии, которые они выбрали (сварщик, кузнец, винодел), требуют максимальной отдачи. Если у тебя в разгаре процесс ковки, ты не можешь его оставить и пойти обедать: работа будет испорчена. Железо перегреется, расплавится или, наоборот, остынет. А если ты постоянно его нагреваешь и остужаешь, не соблюдая технологию, твое железо просто развалится у тебя в руках.



— Вам удалось освоить снегоход? Квадроцикл?



— Были и падения, и синяки, и больно было. Я не понимала, почему я хочу ехать влево, а снегоход несется в елки. Стиснув зубы

вставала, отряхивалась и снова ехала.



Каждая серия «Аринологии» для меня — испытание. Но какой смысл сдаваться в середине процесса? Только встав со своим инструктором на одну ступень — хотя бы в интересе к тому, чем он занимается, — можно понять его дело.



— Какая из профессий далась вам сложнее всего?



— Кузнечное дело оказалось не из простых. В серии «Аринологии» про кузнечное дело мне предстояло подковать кобылу по имени Плюша. Для этого сначала снимают замеры копыт. Копыто лошади обрисовывают карандашом на бумаге, и не получить им по голове — уже хорошо. Затем по эскизу выковывают подкову для каждого копыта. Самым сложным было уговорить Плюшу примерить обновку.



— Как строится рабочий день кузнеца?



— Расскажу на примере. На съемках я ковала кресло-качалку.



С утра у меня в руках был кусок железа длиной в 30 см, а к вечеру он стал изогнутым фактурным прутиком.



Сначала ты нагреваешь железо в горне, затем вытягиваешь при помощи пневмомолота, потом снова нагреваешь и вытягиваешь.



И так часа два. Потом снова нагрев и работа молотом: доводишь до совершенства уже получившийся прут. Следом наносим рельеф, подгоняем под эскиз, соединяем все подковы в одну при помощи сварки, наносим краску.



Я сделала все от и до! Единственное, что мне не доверили, — это пройтись по железу болгаркой: у каждого мастера свой инструмент, и в другие руки его не передают.



— Такое ощущение, что вы полгода жили на кузнице. Сколько времени уходит на съемки одной серии?



— На каждую серию уходило шесть-семь рабочих дней. Мы каждое утро приезжали на съемки и до самого вечера работали.



И так каждый день. Сложнее всего за это короткое время было освоить сварку. Есть стереотип, что сварщик — это дядечка, который делает что-то за бутылку. Это не так.



— А как сварка выглядит на самом деле?



— Казалось бы, сварной шов — ерунда, а от него зависит прочность конструкции. Дома, машины, дороги, мосты, корабли, самолеты — сварка повсюду. Есть десятки видов сварки: электро-дуговая, аргонодуговая, электронно-лучевая и т. д. И к самым сложным видам допускаются только лучшие сварщики пятого-шестого разряда.



— Это правда, что съемки этой серии прошли на «Севмаше», где строят атомные подводные лодки?



— Да, только их не строят, а варят. На каждой подводке десятки тысяч сварных швов. Детали конструкции буквально сваривают, как пазл. Мне показали азы сварки. Я прожила несколько дней вместе с командой сварщиков. Работала в их костюмах, следовала их распорядку дня, старалась делать все по инструкции. Оказывается, у каждого мастера есть свой сварочный почерк.



— У вас тоже теперь свой сварочный почерк?



— Да, и он далек от каллиграфического. В программе про сварку у меня была цель — проверить, насколько моя работа соответствует стандартам «Cевмаша».



Честно говоря, сварочный шов, над которым я работала, не допустили бы даже к комиссии, потому что он был недостаточно ровным и аккуратным. Чтобы попасть в нормативы «Cевмаша», мне еще десять лет надо с утра до вечера заниматься сваркой.



— И каков вердикт? Действительно ли профессии и увлечения, опробованные вами, — строго мужские?

— Сварку я оставлю мужчинам, кузницу — тоже. Это слишком тяжело физически. Даже если я выкую кресло-качалку, то мне будут нужны два помощника, чтобы ее просто передвинуть. А про гидроциклы я подумаю. Мне очень понравилось им управлять. С техникой я на ты, хотя трактора испугалась!



Кажется, что трактор — это две кнопки. На самом деле это здоровенная машина c механической коробкой передач. Мне предстояло проделать борозды на винограднике и развернуть трактор на своем месте на 360°. Чуть влево-вправо, и винограднику хана. В итоге все получилось. Меня даже обещали взять на работу помощницей тракториста.



— Как думаете, c какими из женских профессий должны познакомиться мужчины, чтобы что-то понять девушек?



— Спортивная гимнастика.



Мужчины восхищаются гимнастками, но забывают, какой это труд: мозоли, травмы, ежедневная работа над собой. Я бы посмотрела программу, где мужчина пробует требуемый режим питания и тренировок. Интересно, через сколько они скажут: «Хватит, это для женщин. Я лучше займусь сваркой»?

Чтобы получить шестой разряд, сварщику нужно сделать столько километров идеальнейших сварных швов, что не каждая женщина пройдет на каблуках столько же километров за всю свою жизнь.

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