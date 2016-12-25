Ирина Яковлевна, впереди любимый всеми Новый год, как подготовился к празднику Музей?



Программа насыщенная: выставка раритетных новогодних игрушек, экскурсии, мастер-классы и настольные игры. Самое главное – развлечения придутся по душе и взрослым, и детям.

Весь январь в здании на Тверской будет работать праздничная выставка раритетных новогодних игрушек из коллекции Заслуженного артиста России Александра Олешко. Оказывается, знаменитый актер уже давно собирает все, что связано с историей празднования Нового года:фарфоровые фигурки, елочные украшения и, конечно же, обязательные атрибуты – Снегурочки и Деды Морозы разных лет.



В коллекции Александра Олешко собраны елочные украшения еще довоенного времени, советские Деды Морозы, игрушки 80-х годов.

Они все разные: сделаны из картона, папье-маше, дерева и стекла, найденные в антикварных магазинчиках и на блошиных рынках.

На выставке можно узнать, когда были в моде игрушки в виде фруктов и овощей, а когда в виде часов, на которых стрелки замерли в положении «без пяти двенадцать»? А еще отправить новогоднее послание Деду Морозу.

Выставка будет работать до конца января.



Начиная с 4 января, откроется клуб настольных игр. Это прекрасная возможность интересно и весело провести время с семьей.

Кроме праздничного настроения каждый участник получит в подарок настольную игру.



Уже в эти дни работают новогодние мастер-классы для детей и их родителей. Во время мастер-класса можно, например, научиться создавать картины в виде витражной росписи по стеклу и изготовить авторский подарок в технике классического декупажа.



Ну и, конечно же, родителям с детьми советую обязательно посетить нашу костюмированную экскурсию «Новогодние истории». На ней дети узнают об истории празднования Нового года и Рождества, современных праздничных традициях и обычаях, а также историю появления рождественских и новогодних открыток и самого главного новогоднего символа – ёлки.

Ирина Яковлевна, мы знаем, что у вас также открылась новая экспозиция, посвященная истории России от перестройки до настоящего времени. Она будет работать в праздники?



Вы меня опередили, только собиралась об этом упомянуть. Разумеется, она будет работать.



Эта экспозиция является первым опытом музейной презентации новейшего периода нашей истории, с 1985 года по настоящее время. Эту экспозицию можно изучать как с экскурсоводом, так и самостоятельно, информации хватит не на один час. В одной только мультимедийной карте «Россия – Родина моя» 1500 различных объектов.





Эта карта занимает отдельный зал и достойна того, чтобы с ее помощью проводить регулярные занятия со школьниками не только по истории, но и по географии.

В ней есть все: федеральные округа Российской Федерации, административно-территориальное деление страны, исторические города России, города-«миллионники», города воинской славы, народы и религии, часовые пояса, объекты, находящиеся под охраной ЮНЕСКО и многое-многое другое.

В общем, новогодние каникулы – самое время, чтобы отправиться к нам в музей.



Звучит все очень интересно. Ирина Яковлевна, а сколько стоит сходить с семьей в музей и как музей работает в праздники?





Мы приняли решение не повышать цены на входные билеты, поэтому взрослый билет, как и раньше, будет стоить 250 рублей, а для детей до 16 лет вход во все федеральные музеи бесплатный. За мастер-классы, настольные игры и другие развлечения предусмотрена дополнительная оплата. Музей будет закрыт три дня: 31 декабря, 1 и 2 января. Все остальное время будем работать по обычному графику.

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