Образование/Карьера

Теперь квитанции, которые они получают в Многофункциональном миграционном центре (ММЦ) вместе с патентом, содержат QR-код, что значительно упрощает оплату патента в отделениях Сбербанка России, через его терминалы самообслуживания или через мобильное приложение «Сбербанк онлайн».

В QR-коде содержится информация о плательщике – его полное имя, паспортные данные, ИНН, номер оплачиваемого патента и дата его выдачи, а также сумма платежа.

Теперь, когда трудовой мигрант предъявляет квитанцию в кассе Сбербанка, оператор не вводит данные в компьютер вручную, как это было ранее, а считывает их с помощью сканера. Это ускоряет и облегчает процесс оплаты, исключает возможность ошибки при перечислении денег. При оплате патента через терминал или мобильное приложение «Сбербанк онлайн» ручной ввод теперь тоже исключается: человеку достаточно лишь поднести квитанцию с кодом к сканеру ап парата или экрану гаджета, и информация будет считана.

Напомним, что мигрант может получить квитанцию на оплату патента в ММЦ или сформировать ее на сайте Центра и распечатать. На самостоятельно сформированных документах QR-код тоже есть.

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