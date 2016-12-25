Образование/Карьера

Министр напомнил, что почти два года назад в стране стартовала реформа в сфере трудовой миграции. В ее основе лежал переход от неэффективной административной модели регулирования к экономической – система квот была заменена на использование трудовых патентов, а регионам предоставили право устанавливать стоимость патента с учетом особенностей своих рынков труда.

Новые полномочия позволили городу защитить московский рынок труда, снизить преступность, выровнять условия налогообложения для москвичей и приезжих работников.

Значительно выросло качество медицинского обследования мигрантов – с этого года оно проводится исключительно на территории Многофункционального миграционного центра в Сахарово (ММЦ), что позволило исключить случаи фальсификации медицинских справок.

Наряду с обязательным тестированием мигрантов на знание русского языка и необходимостью оформления полиса ДМС все это позволило значительно улучшить качество иностранной трудовой силы.

Одновременно увеличились поступления в бюджет – создание ММЦ и всей сопутствующей инфраструктуры окупилось менее чем за год. Прогнозируемые поступления за 2016 год – более 14 млрд. рублей.

«Данная реформа – отличный пример того, как на законодательном уровне можно создать эффективный механизм для взаимодействия регионов и федерального центра при реализации такой сложной задачи, как управление миграцией, – отметил Максим Решетников, – Широкие полномочия регионов обеспечили мягкое внедрение нового порядка. Этим и хорош федеральный закон – он дает возможность реализовать многообразие моделей. Пример Москвы – показательный, его можно тиражировать в зависимости от ситуации в конкретном регионе».

В ходе заседания выступили также Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая, Заместитель Председателя Верховного Суда РФ Виктор Момотов, ЗаместительМинистра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин, заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексей Черкасов, заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Андрей Чибис, первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман.

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