Образование/Карьера

Генеральный директор Многофункционального миграционного центра Москвы (ММЦ) Николай Федосеев подвел предварительные итоги работы Центра в 2016 году.

Презентация состоялась в рамках телемоста, приуроченного к Международному дню мигранта, который прошел в Музее Москвы. В ходе мероприятия эксперты миграционной сферы из России, Казахстана, Таджикистана, Нидерландов и США обсуждали практику изучения миграционных процессов, делились опытом создания адаптационной среды для иностранных граждан.

Николай Федосеев, презентуя результаты работы самого большого в России миграционного центра, подчеркнул, что ММЦ является единственной легальной точкой входа для иностранных граждан на московский рынок труда. «Открывшееся год назад основное здание Центра площадью 50 тыс. кв. метров рассчитано на посещение 7,5 тыс. человек в смену, – сказал он. – Мощности ММЦ созданы с запасом, и это позволяет избегать очередей. А нет очередей – нет возможностей для злоупотреблений. В ММЦ трудовому мигранту надо приехать всего два раза: первый раз – подать документы и пройти процедуры;



затем – получить готовый патент. Достаточно предоставить два документа – паспорт и миграционную карту. Все остальные процедуры мигрант может пройти в Центре: медобследование, тестирование, оформление полиса ДМС, дактилоскопию и фотографирование. На получение полного пакета услуг у трудового мигранта уходит не более двух часов».

Руководитель центра заявил, что, по прогнозам, поступления в бюджет в этом году от продажи патентов трудовым мигрантам будут на 30% больше, чем в 2015 году. Мероприятие было организовано Центром миграционных исследований при поддержке ряда общественных организаций – Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцем, Российского Красного Креста, Международной организации по миграции, Центра миграционных исследований (проект «Музей истории миграции»).

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов