Поезд призван напомнить пассажирам о том, что буквально через полгода в Россию придёт долгожданный футбольный праздник. Запуск нового тематического поезда является совместным проектом Московского метрополитена и Оргкомитета «Россия-2018».



Внешнее оформление каждого вагона состава знакомит пассажиров с городами-организаторами и символикой Кубка Конфедераций – соревнования, в котором примут участие восемь команд: чемпион мира, победители шести континентальных первенств и страна-хозяйка предстоящего Чемпионата мира FIFA 2018.

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