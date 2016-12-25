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Московская жизнь
На Кольцевой появился футбольный поезд
Новый тематический состав, посвящённый Кубку Конфедераций FIFA 2017, вышел на Кольцевую линию московского метро."
Поезд призван напомнить пассажирам о том, что буквально
через полгода в Россию придёт долгожданный футбольный праздник. Запуск нового
тематического поезда является совместным проектом Московского метрополитена и
Оргкомитета «Россия-2018».
Внешнее оформление каждого вагона состава знакомит пассажиров с городами-организаторами и символикой Кубка Конфедераций – соревнования, в котором примут участие восемь команд: чемпион мира, победители шести континентальных первенств и страна-хозяйка предстоящего Чемпионата мира FIFA 2018.
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