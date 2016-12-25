Вот и на этот раз мы порадуем посетителей Музея – выставкой советских елочных игрушек, Дедов Морозов, Снегурочек, плакатов и открыток.

Однако в этом году выставка будет необычной: мы покажем коллекцию заслуженного артиста России Александра Олешко.

Александр собирал свою коллекцию не один год . Выезжая на гастроли в разные города России, он привозил ватных Дедов Морозов, которые напоминали о счастливой поре детства. А какой же Дед Мороз без Снегурочки? И какой же Новый Год без елочных игрушек, мишуры, гирлянд, замечательных открыток с пожеланиями счастья и здоровья? Так и сложилась новогодняя коллекция.

Посетить нашу выставку будет интересно не только детям, но и их род ителям, бабушкам и дедушкам. Музей позаботился и о самых маленьких посетителях: их не придется брать на руки, чтобы показать интересный предмет, потому что специальное небьющееся витринное стекло – «окно в сказку» – будет начинаться прямо от пола.

Выставка будет работать во все дни новогодних каникул и продлится до конца января.

Адрес Музея современной истории России – улица Тверская, дом 21

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