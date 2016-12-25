Англия. Премьер-лига. 18-й тур. «Суонси» — «Вест Хэм»

26 декабря 2016 года, 18-00 МСК

«Суонси»

К концу календарного года «Суонси» подходит в числе главных аутсайдеров Премьер-лиги и за 17 проведенных матчей смог набрать всего лишь 12 очков. Половина из них пришлась на недавние домашние поединки против «Кристал Пэлас» (5:4) и «Сандерлендом» (3:0), но после этого последовали две подряд неудачи. В гостях «лебеди» без вариантов проиграли «Вест Бромвичу» (1:3) и «Миблсбро» (0:3). Если взглянуть на домашние игры команды Боба Брэдли, то за 8 матчей набрано 8 очков при разнице мячей 13:16.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» также не слишком впечатляют в первой половине чемпионата – сейчас «Вест Хэм» только 13-й, 19 очков за 17 игр показатель совсем не гроссмейстерский. Но в последних играх прослеживается положительная динамика — за пять игр проигрыш случился только в домашнем поединке против «Арсенала» (1:5), ничьи заработаны с «МЮ» (1:1) и «Ливерпулем» (2:2). В двух последних матчах подопечные Славена Билича переиграли с одинаковым счетом 1:0 у себя на полу «Халл» и «Бернли». В гостях «Вест Хэм» не блещет – 5 очков за 8 матчей (1-2-5) и разница 10:17, но семь поединков были с командами из первой десятки.

Прогноз

Фаворита в этой паре выделить сложно, оба клуба в не самых оптимальных кондициях, но очевидно одно – в обороне у команд есть существенные проблемы. «Суонси» пропускает больше всех в чемпионате, не слишком отстает и «ВХ». Но в атаке пока все более-менее ровно — «молотобойцы» в гостях забивали практически всем лидерам, «Суонси» дома забивал в 4 из 5 пяти недавних играх. Очки нужны обеим командам, отступать кто-то вряд ли станет, считаем, что сухого матча тут не получится.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Суонси – 2,72

Ничья – 3,44

Вест Хэм — 2,83

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