Турция. Суперлига. 16-й тур. «Трабзонспор» — «Фернербахче»

26 декабря 2016 года, 20-00 МСК

«Трабзонспор»

«Трабзон» совершенно далек от высоких мест и движется сейчас по графику 12 строчки таблицы. За 15 туров «штормы» набрали 18 очков (5-3-7) и разницу мячей 12:17, что делает атаку команды самой слабой в чемпионате. В последних турах «Трабзон» очки набирал трижды – обыграны аутсайдеры из «Аданы» и «Кайсери», ничейным стал поединок с «Генчлербирлиги», минимальные поражения случились в поединка против лидирующего «Башакшехира» и «Антальяспор».

«Фенербахче»

«Фенербахче» пока четвертый, проигрыш лидерам из «Башакшехира» и «Бешикташа» составляет 8 и 7 очков соответственно. Единственной осечкой за недавние пять туров для команды Дика Адвоката стал выезд к «Анталье» (0:1), дома были обыграны «Генчлербирлиги» (3:0) и «Галатасарай» (2:0), а также взяты очки с «Бешикташем» (0:0). В гостях канарейки за 7 игр взяли 13 очков (4-1-2) и разницу мячей 15:6.

Прогноз

«Трабзонспор» сейчас совсем не блещет и на наш взгляд набрать очки против «Фенера» будет сложно. Обыграть на своем поле «канареек» у команды не получается с 2010 года, а последние четыре сезона не удается даже забить. Сейчас ситуация кардинально не изменилась, к тому же «Фенербахче» заметно прибавил в обороне. Считаем, что очки гости набирать должны, а сам матч слишком ярким не станет.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Трабзон – 4,36

Ничья – 3,64

Фнербахче — 1,91

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