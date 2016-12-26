По мнению британских полицейских нет никаких признаков того, что смерть была насильственной.

Тело музыканта полиция обнаружила в его частном доме в графстве Оксфордшир. О том, что стало непосредственной причиной смерти Майкла, пока не сообщается.

В последний месяц музыкант работал над новым альбомом с диджеем Naughty Boy.

Джордж Майкл родился 25 июня 1963 года в Лондоне в семье греческих эмигрантов. Его настоящее имя — Георгиос Кирьякос Панайоту. В 1987 году Джордж Майкл начал сольную карьеру. Уже в 1988 году он получил Grammy за исполненную в дуэте с Аретой Франклин I Knew You Were Waiting. В 1989 году Майкл завоевал Grammy за альбом Faith.

В 1998 году Майкл был задержан за приставание к мужчине, который оказался полицейским. После этого певец признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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