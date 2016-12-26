По словам президента Владимира Путина, правительству также поручено создать комиссию во главе с министром транспорта для расследования причин трагедии.



«Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших», — пообещал глава государства. Он выразил соболезнования родственникам погибших.



Также отменено участие Путина в музыкальном световом шоу на Дворцовой площади в Петербурге 26 декабря, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Само представление не состоится по решению правительства Петербурга. Власти города также призвали в этот день «почтить память всех погибших в авиакатастрофе и по возможности воздержаться от излишнего веселья», сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.



Самолет Ту-154 потерпел крушение в акватории Черного моря. В результате погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа. В самолете находились военнослужащие Вооруженных Сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

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