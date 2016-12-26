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События

Cегодня день траура по погибшим при крушении Ту-154

Фото: © Фото Дениса Гольдмана, ИА "Росбалт"

Москвичи несут цветы к зданию ансамбля Песни и пляски им. Александрова в Земледельческом переулке

Cегодня день траура по погибшим при крушении Ту-154

ИА «РОСБАЛТ» 26 декабря 2016г., 13:25

В России объявили понедельник, 26 декабря, днем траура по жертвам крушения Ту-154.

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По словам президента Владимира Путина, правительству также поручено создать комиссию во главе с министром транспорта для расследования причин трагедии.
 
«Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших», — пообещал глава государства. Он выразил соболезнования родственникам погибших.
 
Также отменено участие Путина в музыкальном световом шоу на Дворцовой площади в Петербурге 26 декабря, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Само представление не состоится по решению правительства Петербурга. Власти города также призвали в этот день «почтить память всех погибших в авиакатастрофе и по возможности воздержаться от излишнего веселья», сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.
 
Самолет Ту-154 потерпел крушение в акватории Черного моря. В результате погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа. В самолете находились военнослужащие Вооруженных Сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

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