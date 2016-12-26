Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.



«С 26 декабря пассажиры Московского метрополитена и МЦК при наведении своих гаджетов на проездной билет «Единый» смогут увидеть и услышать новогодние поздравления от героев российского 3D-мультфильма «Снежная королева 3. Огонь и лед», - отмечается в материале.



Поздравительная акция для жителей и гостей столицы проводится Департаментом транспорта Москвы совместно с Московским метрополитеном, министерством культуры России, коммуникационной группой «Автор» и российской анимационной студией Wizart Animation.



«Для того чтобы пассажиры московского метро и МЦК смогли услышать поздравления, каждый проездной билет будет оборудован специальной меткой. При скачивании приложения «Снежная королева 3» и загрузке активности «Поздравление», прозвучат новогодние пожелания от тролля Орма, популярного героя франшизы «Снежная Королева». Кроме того, используя приложение через билет, пассажиры смогут поиграть в увлекательные игры», - пояснили в пресс-службе.



В пресс-службе также отметили, что поздравления и игры выполнены с использованием инновационной технологии дополненной реальности. С помощью камеры смартфона и специальной программы обычная картинка дополняется эффектными виртуальными объектами - мультипликационными персонажами, которые не просто появляются на экране, но говорят теплые слова каждому пассажиру метро.



«Поздравительная акция проводится в рамках итогового цикла мероприятий Года российского кино. В преддверии новогодних каникул правительство Москвы выбрало пять отечественных картин, которые получили приоритетную поддержку руководства столицы. В их число попал и анимационный фильм «Снежная королева 3. Огонь и лед», который выходит в широкий прокат 29 декабря 2016 года. Новый проект студии Wizart Animation рассказывает о важности семьи и дружбы, взаимопомощи и любви - тех ценностей, на которых базируется общество», - заключили в пресс-службе.

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