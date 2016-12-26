Происшествия

Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

В ФСБ указали, что было обнаружено место падения воздушного судна на расстоянии 1,5 км в акватории Черного моря на траверзе Хосты. К месту обнаружения незамедлительно были направлены катера МЧС России «Алеот» и ПС ФСБ России «Жемчуг», вертолет МЧС России, водолазный катер Морской аварийно-спасательной службы Росморречфлота «Водолаз-32» с водолазами на борту, иные силы и средства поисково-спасательных служб.

Взлетная скорость борта RA-85572 составляла 345 км/м, что является штатной взлетной скоростью для судов данного типа. Также сообщается, что Ту-154, потерпевший крушение в Черном море, не перевозил грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств.

«По информации Минобороны России, на борту самолета находились 84 пассажира и 8 членов экипажа, преимущественно военнослужащие Минобороны России (командир воздушного судна — Волков В.А.), багаж пассажиров и 150 кг груза (продукты питания и медикаменты). Грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств, указанным воздушным судном не перевозилось», — говорится в сообщении.



Отмечается, что по прибытии в аэропорт Сочи самолет был взят под охрану сотрудниками Пограничной службы ФСБ России и военнослужащими Минобороны России. Во время дозаправки к воздушному судну подавался трап, на борт поднимались один сотрудник Пограничной службы ФСБ России и один сотрудник Сочинской таможни. Из самолета для осуществления контроля за дозаправкой выходили командир экипажа и бортинженер.



Также установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется запись видеорегистратора, с которыми работают члены следственной группы.



Напомним, что самолет пропал с радаров накануне в 05:40 вскоре после вылета из аэропорта «Адлер». На его борту находились 92 человека, в том числе 8 членов экипажа, все они погибли. Согласно информации Минобороны, этим рейсом летели представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля им. А.Александрова, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, экс-глава комитета по культуре Санкт-Петербурга, глава управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков.



По факту крушения Ту-154 было возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).

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