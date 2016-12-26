На четырех станциях метро открылись витрины с сувенирной продукцией. Здесь пассажиры могут купить более 50 товаров. Об этом 26 декабря сообщил официальный портал Правительства Москвы.



Витрины размещены рядом со стойками «Живое общение» на станциях «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Павелецкая» Замоскворецкой линии, «Пушкинская» и «Площадь Революции». «Сейчас в торговых витринах можно купить флешки, блокноты, ежедневники, ручки, чехлы для смартфонов, термосы, дождевики и другие товары с символикой «Московского транспорта». Надеемся, что такая сувенирная продукция станет отличным подарком друзьям и близким на Новый год. В январе ассортимент увеличится в два раза. Также в следующем году появится возможность оплаты банковскими картами и с помощью бесконтактных технологий», - рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.



По его словам, в феврале 2017 года запланировано открытие флагманского магазина на станции «Маяковская», где пассажиры смогут купить все сувениры с символикой «Московского транспорта», а самая первая витрина с сувенирной продукцией открылась на станции «Выставочная».

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