Но, увы, это правда - на борту разбившегося под Сочи военного Ту-154 были музыканты ансамбля имени Александрова, известный благотворитель и общественный деятель Елизавета Глинка, а также наши коллеги - журналисты и сотрудники Минобороны. Ансамбль имени Александрова был отчасти визитной карточкой России, и совершенно точно - частью нашей культуры. А Елизавету Глинка смело можно назвать олицетворением добра - она спасла много детей и протягивала руку помощи тем, от кого давно отвернулось общество - бездомным, умирающим. Без неё нам будет сложнее жить. Но сложнее всего сейчас, конечно, всем родственникам погибших - пожелаем им мужества. Для всех нас каждая такая катастрофа - как немой зарок: берегите, любите и цените своих близких!

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