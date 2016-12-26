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События

Крушение Ту-154: заканчиваем год на траурной ноте.

Фото: www.flickr.com

Крушение Ту-154: заканчиваем год на траурной ноте.

26 декабря 2016г., 17:43

Эту трагедию многие из нас ощущают как удар в спину: не верится, что такое могло произойти в волшебные предновогодние дни.

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Но, увы, это правда - на борту разбившегося под Сочи военного Ту-154 были музыканты ансамбля имени Александрова, известный благотворитель и общественный деятель Елизавета Глинка, а также наши коллеги - журналисты и сотрудники Минобороны. Ансамбль имени Александрова был отчасти визитной карточкой России,  и совершенно точно - частью нашей культуры. А Елизавету Глинка смело можно назвать олицетворением добра - она спасла много детей и протягивала руку помощи тем, от кого давно отвернулось общество - бездомным, умирающим. Без неё нам будет сложнее жить. Но сложнее всего сейчас, конечно, всем родственникам погибших - пожелаем им мужества. Для всех нас каждая такая катастрофа - как немой зарок: берегите, любите и цените своих близких!

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комментариев: 1

  1. tr
    Очень хорошая, эмоциональная статья. Вся страна скорбит и мы тоже выражаем свои соболезнования родным погибших...
    26 декабря 2016г., 18:00 Ответить

Москва-Инфо

   