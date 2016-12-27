Крупнейший заказчик услуг связи в Москве - Департамент информационных технологий города Москвы – представил результаты работы операторов на 16 тыс. городских объектах, которые обеспечиваются связью по государственным контрактам. В 2016 г. общее количество нарушений при оказании услуг связи сократилось в 1,5 раза.

Трем из четырех операторов удалось существенно сократить количество инцидентов, когда услуги связи оказывались некачественно, или объект оставался без связи на шесть и более часов в месяц.

Так, по контрактам с «Ростелекомом» и «Комкором» зафиксировано на 30% меньше нарушений, чем в прошлом году, а «Вымпелком» снизил «брак» на 24%. Отрицательную динамику продемонстрировал только один оператор. Количество претензий к МГТС выросло на 64%. Общий объем штрафов, выставленных оператору, приблизился к 2,5% от суммы госконтракта.

Весь объем услуг связи для городских ведомств и бюджетных учреждений Москва закупает по сервисной модели. Город не платит за услугу, если ее качество не соответствует параметрам SLA, а при грубых нарушениях выставляет операторам штрафные санкции.

«Работа с операторами по сервисной модели помогает Москве снизитьрасходы на связь, а жесткие требования к качеству мотивируют компании модернизировать инфраструктуру. Это идет на пользу не только нам, но и всем потребителям в Москве», - комментирует заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Александр Горбатько.

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