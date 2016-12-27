Первый черный ящик рухнувшего в Черном море самолета Ту-154 доставили спецбортом на подмосковный аэродром Чкаловский.

Бортовой самописец привезли в ЦНИИ Минобороны в подмосковных Люберцах. Контейнер находится в удовлетворительном состоянии, отмечается в сообщении Минобороны.

К расшифровке черного ящика приступят после проведения технической очистки в дистиллированной воде.

Рано утром 25 декабря Ту-154 Минобороны потерпел крушение в Черном море в районе Сочи. Летевший из Московской области самолет пропал с радаров после вылета из Адлера, где совершал дозаправку. На борту находились 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Это военнослужащие вооруженных сил, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, представители СМИ и врач Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Полностью список находившихся на борту людей опубликован на сайте Минобороны.

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