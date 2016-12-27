Cпорт (Питер Инфо)

Тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак до Нового года возглавит футбольный клуб «Уфа», сообщает издание «Спортфакт» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, назначение 40-летнего специалиста состоится после его встречи с главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым, после чего будет подписан контракт. «Уфа» предложит Семаку контракт на полтора сезона с возможностью продления соглашения по согласованию сторон.

Вместе с Семаком, по сведениям «Спортфакта», в «Уфу» перейдет резервный голкипер «Зенита» Егор Бабурин. В башкирском клубе он заменит Андрея Лунева, который подписал контракт с «Зенитом» и с января будет выступать в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что переход Семака согласован с руководством «Зенита». Его место в тренерском штабе петербургского клуба займет Анатолий Тимощук, у которого закончился контракт игрока с казахским «Кайратом».

Семак начал тренерскую карьеру в «Зените» сразу после завершения карьеры игрока в 2013 году. В марте следующего года он стал исполняющим обязанности главного тренера после того, как итальянец Лучиано Спалетти покинул команду. Семак также работал помощником главного тренера в сборной России, когда ее возглавлял Фабио Капелло, а затем помощником Леонида Слуцкого.

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