Cпорт (Питер Инфо)

Вторым приобретением "Зенита" в зимнее трансферное окно стал вратарь Андрей Лунев. Поиск голкипера – задача сложнейшая, и решил ли ее петербургский клуб этим приглашением, покажет только время.

Пусть фраза "Вратарь – половина команды" давно превратилась в банальность, от частого повторения она не перестала быть истиной. Какой бы в истории мирового футбола выдающийся коллектив ни вспомнили – в нем непременно был великолепный вратарь. Единственное, пожалуй, исключение – сборная Бразилии времен Пеле и Гарринчи – лишь подтверждает правило.

Если же взять "Зенит", то все победы сине-бело-голубые одерживали, располагая надежными стражами ворот. Первый трофей в истории клуба – Кубок СССР 1944 г. завоеван с легендарным Леонидом Ивановым. Первый чемпионский титул 1984 г. – с Михаилом Бирюковым. В наши времена Кубок УЕФА, Суперкубок Европы, три комплекта золотых медалей и другие призы – с Вячеславом Малафеевым.

Малафеев завершил карьеру в этом году, но фактически три последних сезона он был "почетным вратарем", а играл Юрий Лодыгин. Кстати, появление Андрея Лунева, сыгравшего всего‑то 10 матчей на высшем уровне, еще не значит, что Лодыгин и Михаил Кержаков уже списаны с корабля.

Пожалуй, этой троице предстоит борьба за место в "рамке", как это было в сезоне-2000. Тогда Вячеслав Малафеев выиграл конкуренцию у Романа Березовского и Дмитрия Бородина и на много лет стал основным голкипером "Зенита".

В официальной заявке "Зенита", включающей кроме основной команды игроков "Зенита"-2 и молодежного состава, на сезон числились девять вратарей.

Источник: Петербургский дневник

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