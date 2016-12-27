Cпорт (Питер Инфо)

27 декабря в Олимпийском зале Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (Миллионная ул., 22) председатель Комитета Павел Белов назвал имена десяти лучших спортсменов и десяти лучших тренеров города по итогам 2016 г. – лауреатов награды Правительства города – почетного знака "Лучший в спорте Санкт-Петербурга".

27 декабря в Олимпийском зале Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (Миллионная ул., 22) председатель Комитета Павел Белов назвал имена десяти лучших спортсменов и десяти лучших тренеров города по итогам 2016 г. – лауреатов награды Правительства города – почетного знака "Лучший в спорте Санкт-Петербурга".

Как и ожидалось, в число лауреатов вошли петербургские атлеты, отличившиеся на Олимпиаде-2016, прошедшей в Рио-де-Жанейро, и их наставники, а также спортсмены, успешно выступавшие на чемпионатах мира и Европы и других крупных международных соревнованиях.

10 лучших спортсменов Санкт-Петербурга по итогам 2016 г. (в алфавитном порядке): Анастасия Брызгалова (керлинг), Наталья Воробьева (вольная борьба), Кирилл Григорьян (пулевая стрельба), Екатерина Дьяченко (фехтование, сабля), Ольга Забелинская (велоспорт), Андрей Калина (адаптивное плавание), Павел Коржавых (джиу-джитсу), Михаил Мамистов (самолетный спорт), Маргарита Мамун (художественная гимнастика), Александра Пацкевич (синхронное плавание).

Напомним, что в Рио-2016 золотые олимпийские медали завоевали Екатерина Дьяченко и Маргарита Мамун, серебряные – Наталья Воробьева, Валерия Коблова, Яна Кудрявцева и Ольга Забелинская, бронзовую – Кирилл Григорьян.

10 лучших тренеров Санкт-Петербурга по итогам 2016 г. (в алфавитном порядке): Михаил Алесин (адаптивный спорт), Юрий Аношин (велоспорт, тренер Ольги Забелинской), Елена Афанасьева (художественная гимнастика), Ольга Байдалова (адаптивное плавание, тренер Андрея Калины), Эдуард Баткин (мини-футбол), Дмитрий Герчегло (вольная борьба, тренер Натальи Воробьевой), Акоп Григорьян (пулевая стрельба, тренер Кирилла Григорьяна), Наталья Дьяченко (фехтование, тренер Екатерины Дьяченко), Георгий Куковеров (джиу-джитсу, тренер Павла Коржавых), Светлана Яковлева (адаптивный спорт).

КФИС наградил дипломами за поддержку физкультуры и спорта: Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, издание "Петербургский дневник", телеканал "Санкт-Петербург", медиацентр правительства Санкт-Петербурга, а также другие СМИ.



Источник: Петербургский дневник

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