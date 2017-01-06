Биатлон, спринт, мужчины 5 января 2017: золото - у Фуркада, лучший из россиян Цветков - пятый



5 января 2017 в немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялся мужской спринт, в котором российские биатлонисты откровенно не блистали.



Лучший из россиян Дмитрий Малышко, допустив один промах занял 11-е место.



А победу в гонке праздновал австрийский биатлонист Юлиан Эберхард. На втором месте чех Михаил Шлезингер. И замкнул "тройку" сильнейших итальянец Доминик Виндиш.



Отметим, что лидер мирового биатлона француз Мартен Фуркад, допустив сразу три (!) промаха на "стойке" впервые в сезоне 2016-2017 остался без медалей, заняв только 8-е место.



Биатлон, мужчины, спринт 5 января 2017.

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Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия Мужчины. Спринт, 10 км1. Юлиан Эберхард (Австрия) — 27:26.8 (1).2. Михал Шлезингр (Чехия) — +10.8 (1).3. Доминик Виндиш (Италия) — +40.3 (1).4. Лукас Хофер (Италия) — +40.4 (0).5. Эрик Лессер (Германия) — +41.2 (2).6. Симон Шемпп (Германия) -+46.2 (2).7. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — +48.4 (1).8. Мартен Фуркад (Франция) — +51.3 (3).9. Беньямин Вегер (Швейцария) -+51.8 (0).10. Владимир Илиев (Болгария) — +58,4 (2).11. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.01,7 (1)…13. Максим Цветков (Россия) — +1.05,5 (2)…18. Антон Бабиков (Россия) — +1.15,6 (1)…24. Антон Шипулин (Россия) — +1.34,5 (3)…33. Юрий Шопин (Россия) — +1.49,5 (2)…92. Матвей Елисеев (Россия) — +4.22,5 (6).

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