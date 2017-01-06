Cпорт
Сергей Устюгов выиграл
6 января 2017 года Сергей Устюгов выиграл пятую гонку подряд в рамках многодневки "Тур де Ски" 2017, победив в спринтерской гонке на 10 км."
"Тур де Ски" 2017: Сергей Устюгов отпраздновал пятую победу подряд
Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку на 10 км на этапе "Тур де Ски", которая прошла 6 января 2017 года в Италии.
При этом Устюгов установил рекорд по количеству побед в рамках многодневки, став первым лыжником в итории, который одержал пятую победу подряд!
Второе место занял француз Морис Манифика, третьим финишировал норвежец Симен Крюгер.
Добавим, что Устюгову удалось улучшить достижение норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, который выиграл четыре этапа в минувшем году.
"Тур де Ски" 2017, мужчины, спринт 06.01.2017.
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