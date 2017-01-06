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Cпорт

Сергей Устюгов выиграл

Сергей Устюгов выиграл

Сергей Устюгов выиграл

Тэги: видео, смотреть онлайн, Тур де Ски, тур

06 января 2017г., 19:37

6 января 2017 года Сергей Устюгов выиграл пятую гонку подряд в рамках многодневки "Тур де Ски" 2017, победив в спринтерской гонке на 10 км.

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"Тур де Ски" 2017: Сергей Устюгов отпраздновал пятую победу подряд

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку на 10 км на этапе "Тур де Ски", которая прошла 6 января 2017 года в Италии.

При этом Устюгов установил рекорд по количеству побед в рамках многодневки, став первым лыжником в итории, который одержал пятую победу подряд!

Второе место занял француз Морис Манифика, третьим финишировал норвежец Симен Крюгер.

Добавим, что Устюгову удалось улучшить достижение норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, который выиграл четыре этапа в минувшем году.

"Тур де Ски" 2017, мужчины, спринт 06.01.2017.

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