Действующий президент США Барак Обама в своей прощальной речи заявил, что Москва и Пекин никогда не достигнут уровня влияния Вашингтона, открыто назвав РФ и КНР соперниками, пишет Лайф.



"Наши соперники, как Россия или Китай, не могут сравниться с влиянием США во всём мире. Конечно, только если мы не сами не откажемся от того, за что мы выступаем, и не станем ещё одной страной, пугающей мелких соседей. Наша демократия ставится под угрозу, когда мы принимаем это как данность", — добавил американский лидер.



В своей речи Обама фактически поставил в один ряд исламистов и авторитарные режимы. По его мнению, автократы, которые борются в своих странах со свободным рынком и гражданским обществом, а также фанатики, которые якобы говорят от имени ислама, представляют угрозу мировому порядку, отмечает TJournal.



Обама напомнил, что благодаря действиям американских властей удалось предотвратить несколько атак террористов на территории США и убить лидера «Аль-Каиды» Осаму Бен Ладена. Борьбу с терроризмом, в особенности с «Исламским государством», необходимо продолжать, отметил Обама.



Обама вступил в заочную полемику с Трампом по вопросу глобального потепления. Уходящий президент США объяснил важность профильного соглашения ОНН, заключённого в 2015 году, и предложил отложить дискуссии о существовании изменения климата.



Кроме того, Обама напомнил, что США не может отказаться от соблюдения прав человека на мировой арене. Америка по-прежнему будет бороться за расширение демократии, поскольку ослабление демократических ценностей может обернуться новыми войнами, уверен глава государства.



Обама назвал главные внутренние угрозы для США. Президент обратил внимание на существенную разницу между доходами и богатствами слоёв населения и расовую дискриминацию. Глава государства также упомянул тенденцию на отказ людей от информации, которая им может быть неприятна, и намеренный уход в комфортные сообщества в социальных сетях.



Американский лидер также предостерег от ослабления демократических ценностей в США и мире. По его словам, это грозит гражданскими и международными войнами.



Кроме того, Обама заявил, что мировому порядку, основанному на верховенстве права и соблюдению прав человека, угрожают фанатики, выступающие от лица ислама, и диктаторы, которые находятся у власти в ряде стран. По его мнению, эти угрозы представляют для США гораздо большую опасность, чем "заминированный автомобиль или ракета".



В своей речи уходящий американский лидер выразил уверенность, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) будет разгромлена.



"Никто, кто угрожает Америке, не будет в безопасности", — добавил он.



Барак Обама покинет свой пост 20 января. Новым президентом США станет республиканец Дональд Трамп.

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