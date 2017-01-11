Еще два оператора городского каршеринга позволят оставлять автомобили в аэропортах Москвы летом 2017 года. Об этом m24.ru рассказали в компаниях Car5 и Belka Car. Сейчас оставлять машины в аэропортах Шереметьево и Домодедово разрешает только оператор "Делимобиль".

"Мы ведем переговоры с аэропортами Домодедово и Шереметьево. В середине 2017 года, летом, мы позволим оставлять там автомобили", – сказал руководитель проекта Car5 Коробейников.

По его словам, на общей парковке аэропортов будет выделена специальная зона для машин каршеринга. Количество парковочных мест пока обсуждается. Кроме того, в этом году Car5 проведет переговоры с аэропортами Внуково и Жуковский.



Оператор BelkaCar разрешит завершать поездки в Домодедово. "Ведутся переговоры с аэропортом Домодедово, в ближайшее время наши машины там появятся. К середине года точно", – отметила соосновательница компании Екатерина Макарова. Однако система будет немного отличаться: Belka не выделит отдельные парковочные места на стоянках, а просто оплатит въезд на территорию воздушной гавани.

В пресс-службе компании YouDrive уточнили, что оператор пока не планирует позволять завершать поездки в аэропортах.

Сейчас в Домодедово и Шереметьево можно оставлять автомобили оператора "Делимобиль". Также компания планирует расшириться до аэропортов Внуково и Жуковский. Директор оператора Станислав Грошов пояснил m24.ru, что пока по этому вопросу продолжаются переговоры.

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