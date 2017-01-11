Москомархитектура утвердила проект нового здания отделения полиции в Хорошово-Мневниках, на улице Берзарина, вл. 11-13, сообщила пресс-служба ведомства. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, у здания будет эффектный вогнутый фасад и облицовка клинкерными плитами, что сделает его заметным в панораме улицы.

Здание полиции, спроектированное ООО «Проектно-Строительное объединение №1», как рассказал Сергей Кузнецов, имеет достаточно сложную конфигурацию из 1-3 этажных объемов: в его основе два прямоугольника, один из которых «отгибается» с торца, образуя входную зону с улицы, дополнительно акцентированную витражом.

Вогнутый фасад, хорошо просматривающийся с улицы Берзарина, имеет выразительную «гребенку», образованную вертикальными пилонами, разделяющими окна.

Как ранее заявил мэр Сергей Собянин, в ближайшие годы будет построено порядка 25 объектов – это и здания ОВД, и другие служебные помещения.

«Перед нами стоит задача повысить качество архитектуры и окружающей среды даже для тех объектов, которым такое внимание раньше не уделялось. Что касается здания полиции в Хорошево-Мневниках, то помимо индивидуальной архитектуры самого объекта, напротив него уже спроектирована спортивная площадка, которая будет построена для сотрудников отделения в рамках благоустройства всего участка», - пояснил Кузнецов.

Здание будет облицовано плитами темно-коричневого клинкера, которые в сочетании с витражным остеклением создадут интересный и современный облик отделения в панораме улицы.

В отдельное сооружение вынесен КПП. В самом здании функционально выделены зоны входной группы с вестибюлем и дежурной частью, служебные помещения, в том числе, зал собраний на 150 мест, тир, универсальный спортзал. Общая площадь составит порядка 4 800 кв.м. Вместимость автостоянки - 37 мест, в том числе, встроенной – 17 мест.

Еще одно новое здание отделения полиции построят в САО, в районе Ховрино (Петрозаводская ул., д. 28, корп. 5). Согласно утвержденному в Москомархитектуре проекту (авторы ООО «Солидпроект») это будет компактное 4-этажное здание с одним подземным этажом, облицованное фиброцементными плитами в бело-голубой гамме. Общая площадь составляет 4 090 кв. м.

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