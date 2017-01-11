Интернет-трафик в Москве вырос в пять раз

Жители столицы стали больше пользоваться мобильным интернетом. Об этом 11 января сообщил официальный портал Правительства Москвы.



«Еще в 2013 году на одну московскую семью приходилось в месяц не более 1 Гб мобильного интернета, а сегодня трафик превысил 5 Гб в месяц. Согласно исследованию департамента информационных технологий, в каждой семье, как правило, два смартфона и шесть активных сим-карт - они используются не только для голосовой связи, но и для передачи данных через интернет. В каждом втором домохозяйстве, помимо смартфонов, есть и планшетные компьютеры. В ведомстве прогнозируют, что к 2019–2020 гг. почти у каждого горожанина будет смартфон, и проникновение этих устройств в потребительский сектор приблизится к 100 %», - отмечается в материале.



Основная причина роста популярности у москвичей смартфонов и мобильного интернета состоит в том, что цены на них продолжают снижаться. «Сейчас уже примерно 70% всех продаж телефонов в Москве приходится на смартфоны. А мобильный интернет обходится москвичам в восемь раз дешевле, чем жителям Нью-Йорка», - приводятся в материале слова руководителя аналитического подразделения департамента информационных технологий, генерального директора ГБУ «Информационный город» Алексея Чукарина.

Помимо этого, отмечено, что 33% горожан когда-либо покупали товары через интернет с помощью смартфона, а примерно 2,6 миллионов жителей столицы являются зарегистрированными пользователями городских мобильных приложений Правительства Москвы.

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