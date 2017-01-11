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Московская жизнь

В Новый год возросло число пользователей уличным интернетом

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В Новый год возросло число пользователей уличным интернетом

Информационный Центр Правительства Москвы 11 января 2017г., 13:02

Более 23 тыс. подключений к столичной сети Wi-Fi зафиксировано в новогодние праздники

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В новогодние каникулы москвичи активнее пользовались бесплатной городской сетью Wi-Fi.

«С 31 декабря по 8 января было зафиксировано более 23 тыс. подключений

к городскому Wi-Fi. Среднее время сессии выросло с 45 до рекордных 66 минут. Чаще всего москвичи общались в мессенджерах, обновляли соцсети и смотрели видео. Это говорит о том, что горожане на праздниках совершали достаточно продолжительные прогулки», - приводятся в материале данные Департамента информационных технологий Москвы.

Больше всего подключений было зафиксировано 3 января, а снижаться интерес пользователей к уличному интернету начал 6 января. Это связано с погодой - в последние дни новогодних каникул в столицу пришли аномальные морозы.

Помимо этого, в новогодние праздники отмечено, что в список мест, где москвичи больше всего пользовались городской сетью Wi-Fi вошли ул. Арбат, ул. Тверская, ул. Никольская, ул. Малая Якиманка и ул. Петровка.

Проект «Городской Wi-Fi» включает 1 тысячу 100 точек доступа к уличному бесплатному интернету, расположенных внутри Садового кольца.

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