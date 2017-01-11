Пользователи приложения «Парковки Москвы» могут воспользоваться онлайн-поиском своей машины на платной стоянке. Об этом 11 января сообщил официальный портал Правительства Москвы.



«У пользователей приложения «Парковки Москвы» теперь есть возможность проложить маршрут до оставленной на платной стоянке машины. Новая функция будет особенно востребована у водителей, забывших, где припаркован автомобиль. Для поиска достаточно нажать значок «Геолокация», после чего приложение определит местоположение машины, подскажет удобный пеший маршрут к ней и примерное время в пути», - отмечается в материале.



Помимо этого, в обновленной версии «Парковок Москвы» есть функция, с помощью которой автомобилист может в режиме онлайн увидеть на карте ближайшую парковку и действующий на ней тариф. Также значительно упрощен запуск парковочной сессии с встроенной карты московских стоянок и добавлена инструкция по работе с сервисом.



Приложение «Парковки Москвы» было обновлено по рекомендациям москвичей, которые они представили на проекте «Активный гражданин».

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