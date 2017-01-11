11 детских садов введенов 2016 году в Москве, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

«11 детских садов на 2660 мест введено в 2016 году Департаментом строительства за счет средств городского бюджета», - рассказал руководитель департамент.

Он добавил, что также построены четыре школы на 2650 мест и два 2 блока начальных классов на 650мест.

«Реализация государственных программ по развитию социальной сферы, как и прежде, остается приоритетным направлением Адресной инвестиционной программой города Москвы, на нужды которой выделяются 217 млрд рублей на три ближайших года», - сказал Андрей Бочкарев.

По словам руководителя департамента, в Москве в ближайшие 3,5 года построят 340 социальных объектов: это порядка 50 детских садов, 20 школ и 30 блоков начальных классов.

Как ранее сообщал Мэр Москвы С.С. Собянин, «Всего за последние годы мы сдали около 300 таких зданий. Система московского образования не только расширяется, но и обновляется, получая новые здания, новые школы и детские сады».

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