Доклад на эту тему уже сделан экспертами Всемирного экономического форума и существует его копия "о глобальных рисках Global Risks Report -2017"

Скурпулёзно изучив тему дискуссии, докладчики смогли классифицировать степень риска и выделили пять самых основных мировых проблем в настоящее время. Самые серьезные риски в мире - это риски экономические, экологические, геополитические, социальные и технологические.

Среди основных особенно выделены экологические и геополитические проблемы, они наиболее опасны по мнению экспертов в 2017 году.

Cфера экологии несет в себе следующие потенциальные проблемы: экстремальные погодные явления, масштабные стихийные бедствия, риски антропогенных экологических катастроф. Аналогичная ситуация в геополитике. Постоянное беспокойство будут вызывать крупные теракты, межгосударственные конфликты и неэффективное госуправление.

Разумеется геополитические риски имеют тенденцию к увеличению. Аналитики твердо убеждены, что это результат одностороннего подхода к решению задач, которые не могут быть решены без коллективных усилий мирового сообщества. Неэффективные действия властей приводят к взаимным обвинениям со стороны конфликтующих государств, каждая из сторон говорит о вмешательстве во внутренние дела. Однако результат переговоров в итоге во многих случаях отсутствует.

К технологическим проблемам эксперта относят промышленный шпионаж (хищение личных или служебных данных, мошенничество), эпикостаз этого явления - кибератаки.

Cоциальные и экономические проблемы отнесены к первой десятке рисков. Миграция и незаконная торговля как и раньше не дают покоя общественности. Кроме того, есть множество факторов нестабильности. При малейших изменениях они могут усилить глобальные риски или изменить соотношение между ними.

Стареющее население является не только экономической проблемой обеспечения пожилых людей и демографический фактор, но и проблема сохранения "генетической информации поколений".

Таких факторов еще двенадцать: изменение роли международных структур (ООН, МВФ, НАТО), изменения климата, ухудшение состояния окружающей среды, прирост среднего класса в странах с формирующейся экономикой, усиление национально ориентированных настроений, усугубляющаяся поляризация общества, увеличение числа людей, страдающих хроническими болезнями, увеличение зависимости от цифровых технологий, растущую географическую мобильность населения, увеличение разницы в доходах между бедными и богатыми, смещение центров силы, а также растущая урбанизация.​

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