Мэр Москвы поддержал идею круглосуточной работы столичного метро по большим праздникам. Об этом 11 января он сообщил в ходе заседания Президиума Правительства Москвы.



«Опыт круглосуточной работы метро в Новогоднюю ночь был успешным. В будущем круглосуточную работу метро следует организовать не только на Новый год, но и по другим большим праздникам с традиционными ночными гуляниями», - сказал Сергей Собянин.



В свою очередь заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в рамках своего доклада проинформировал мэра Москвы о том, что городской общественный транспорт в Москве работал в новогоднюю ночь без сбоев.



«По вашему поручению, Сергей Семенович, за 80 лет работы московский метрополитен впервые работал всю новогоднюю ночь без остановки. Также в круглосуточном режиме, с 31 декабря по 1 января, функционировало и московское центральное кольцо, и 153 маршрута наземного городского транспорта. Ни одного сбоя в работе всех видов транспорта не было», - отметил Максим Ликсутов.



Глава ведомства также отметил, что городской транспорт Москвы перевез 57,4 миллиона пассажиров в период новогодних и рождественских праздников.



«Всего в праздничные дни с 31 декабря по 8 января городским транспортом было перевезено 57,4 миллиона пассажиров. Хочу отметить, что погодные условия никак не сказались на перевозке пассажиров», - сказал Максим Ликсустов.



Он также сообщил, что в саму новогоднюю ночь городским транспортом воспользовалось 510 тысяч пассажиров.



«В новогоднюю ночь городским транспортом было перевезено в общей сложности 510 тыс. пассажиров, что в 10 раз больше, чем в прошлом году», - сказал Максим Ликсутов.



Он отметил, что почти 92 тысячи человек осуществляли в Новогоднюю ночь комфортную и безопасную перевозку москвичей и гостей города. Это сотрудники метро и Мосгортранса, частные перевозчики, сотрудники РЖД, пригородных железнодорожных компаний. Более 60 тысяч водителей московского региона принимали участие в перевозке москвичей и гостей города.



Максим Ликсутов подчеркнул, что происшествий на городской транспортной инфраструктуре в этот период не зафиксировано.



В материалах к президиуму правительства также сообщается, что в период с 31 декабря по 8 января Московский метрополитен и Московской центральное кольцо (МЦК) перевезли 29 миллионов пассажиров, «Мосгортранс» и частные перевозчики - 20 миллионов человек, пригородный железнодорожный транспорт - 4,4 миллиона человек, такси - 4 миллиона пассажиров.

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