Московская жизнь
Собянин одобрил планы по организации круглосуточной работы метро
На заседании Президиума Правительства Москвы одобрена идея круглосуточной работы метро по большим праздникам"
Мэр Москвы поддержал идею круглосуточной работы столичного
метро по большим праздникам. Об этом 11 января он сообщил в ходе заседания
Президиума Правительства Москвы.
«Опыт круглосуточной работы метро в Новогоднюю ночь был успешным. В будущем круглосуточную работу метро следует организовать не только на Новый год, но и по другим большим праздникам с традиционными ночными гуляниями», - сказал Сергей Собянин.
В свою очередь заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в рамках своего доклада проинформировал мэра Москвы о том, что городской общественный транспорт в Москве работал в новогоднюю ночь без сбоев.
«По вашему поручению, Сергей Семенович, за 80 лет работы московский метрополитен впервые работал всю новогоднюю ночь без остановки. Также в круглосуточном режиме, с 31 декабря по 1 января, функционировало и московское центральное кольцо, и 153 маршрута наземного городского транспорта. Ни одного сбоя в работе всех видов транспорта не было», - отметил Максим Ликсутов.
Глава ведомства также отметил, что городской транспорт Москвы перевез 57,4 миллиона пассажиров в период новогодних и рождественских праздников.
«Всего в праздничные дни с 31 декабря по 8 января городским транспортом было перевезено 57,4 миллиона пассажиров. Хочу отметить, что погодные условия никак не сказались на перевозке пассажиров», - сказал Максим Ликсустов.
Он также сообщил, что в саму новогоднюю ночь городским транспортом воспользовалось 510 тысяч пассажиров.
«В новогоднюю ночь городским транспортом было перевезено в общей сложности 510 тыс. пассажиров, что в 10 раз больше, чем в прошлом году», - сказал Максим Ликсутов.
Он отметил, что почти 92 тысячи человек осуществляли в Новогоднюю ночь комфортную и безопасную перевозку москвичей и гостей города. Это сотрудники метро и Мосгортранса, частные перевозчики, сотрудники РЖД, пригородных железнодорожных компаний. Более 60 тысяч водителей московского региона принимали участие в перевозке москвичей и гостей города.
Максим Ликсутов подчеркнул, что происшествий на городской транспортной инфраструктуре в этот период не зафиксировано.
В материалах к президиуму правительства также сообщается, что в период с 31 декабря по 8 января Московский метрополитен и Московской центральное кольцо (МЦК) перевезли 29 миллионов пассажиров, «Мосгортранс» и частные перевозчики - 20 миллионов человек, пригородный железнодорожный транспорт - 4,4 миллиона человек, такси - 4 миллиона пассажиров.
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