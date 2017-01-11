В настоящее время в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО), строится 67 км дорог, причем 31 км из них планируется ввести в этом году, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«В «Новой» Москве ведутся работы на 10 дорожных объектах. Стоится семь автомобильных дорог, включая Калужское шоссе и первый этап трассы Солнцево - Бутово - Видное, а также эстакада и два подземных перехода», - рассказал руководитель департамента.

В ведомстве уточнили, что самые длинные участки - это дорога Боровское шоссе - Киевское шоссе - дер. Ботаково, через дер. Рогозинино и Верховье (13,4 км) и трасса М-3 Украина - город Московский - дер. Сосенки - дер. Ямонтово до автодороги поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево (12,6 км).

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Стройкомплекс столицы уделяет особое внимание развитию транспортного каркаса новых территорий. Только в этом году в Адресной инвестиционной программе на дорожное строительство в ТиНАО предусмотрено более 14 млрд рублей», - подчеркнул Владимир Жидкин.

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